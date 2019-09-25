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رانيا يحيى: المرأة المصرية تنعم بالدعم والتمكين في الفترة الأخيرة.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
الدكتورة رانيا يحيى،
الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إننا نعاني ومازلنا نعاني من بعض القلة التي تحاول أن ترسي الفوضة، وإعاقة الإنجازات التي تخوضها مصر حاليا.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيى، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن مصر تقود مسيرة كبيرة نحو التقدم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق استراتيجية لدعم المرأة، وحمياتها.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن هناك اهتمام كبير بقضايا المرأة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المرأة تنعم بدعم وتمكين في مختلف المجالات.

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