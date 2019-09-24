مهاجما إيران والصين والشيوعية والاشتراكية.. خطاب مطول لـ ترامب أمام الأمم المتحدة

ركزت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مهاجمة إيران والصين، حيث أشار إلى رفض بلاده القاطع إجراء حوار مع النظام الإيراني.



ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة اليوم الثلاثاء إلى الممارسات التجارية للصين في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أبقى فيها أيضا على الأمل بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري.



ودعا ترامب كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلا: "يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء"، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع.



وقال ترامب، إن الشعوب إذا أرادت أن تحصل على الحرية عليها أن تفخر ببلادها وإن أرادت السلام عليها أن تحب أمتها.



فيما أشار إلى أن واشنطن تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة مع اليابان يوم الأربعاء.



وشدد على التزام بلاده بدعم الشعوب في نصف الكرة الغربية التي تعاني من الاعتداءات الوحشية مثل كوبا، وفنزويلا، مشيرا إلى أن فرق الموت تمارس عمل القتل بطرق غير شعبية.



وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنتظر اليوم الذي تعود فيه الديمقراطية في فنزويلا، مشيرا إلى أن من بين التحديات التي نواجهها هي طيف الاشتراكية، والتي لا تسعى لتحقيق العدالة والمساواة، والقضاء على الفقر.



وحول الحرب التجارية مع الصين، قال ترامب إن بكين "اعتنقت نموذجا اقتصاديا يعتمد على حواجز ضخمة في السوق ودعم حكومي كبير والتلاعب بالعملة.. وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية، وأيضا أسرار تجارية على نطاق ضخم".



