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برلمان

برلمانى: الإسلام السياسي دمار شامل للعالم ويجب التصدي له

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
قال العميد جمال محفوظ عضو مجلس النواب، أن الغرب عانى قديما من جماعات الاسلام السياسى،ومنذ سنوات حتى وقتنا الحالى فإن المنطقة العربية تشهد معاناة وصراعات كبيرة بسبب هذه الجماعات، معقبا:"الاسلام السياسى دمار شامل".

واضاف جمال محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، مصر عانت لسنوات عديدة من جماعات الإسلام السياسى كجماعة الإخوان الإرهابية ولكن بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى ورفض الشعب المصرى لاستمرار هذه الجماعة فى الحكم أصبحت الدولة تنعم بالاستقرار والأمن وانطلقت نحو التقدم فى كافة المجالات بصورة كبيرة.

واكد عضو مجلس النواب، ضرورة تصدى المجتمع الدولى لجماعات الإسلام السياسى للتخلص من شرورها، لافتا إلى ان استمرار وجودها تسبب فى دمار دول عديدة من ليبيا وسوريا واليمن.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة المصرية الامريكية، إنَّ انعقاد لقاء ثانٍ خلال شهرين، يجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير بينهما، كما أن المنطقة ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم، موضحًا أنَّ الرأي العام المصري رفضهم عندما تولوا السلطة لمدة عام، ولا يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي مصر مرة أخرى.

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