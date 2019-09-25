برلمانى: الإسلام السياسي دمار شامل للعالم ويجب التصدي له

قال العميد جمال محفوظ عضو مجلس النواب، أن الغرب عانى قديما من جماعات الاسلام السياسى،ومنذ سنوات حتى وقتنا الحالى فإن المنطقة العربية تشهد معاناة وصراعات كبيرة بسبب هذه الجماعات، معقبا:"الاسلام السياسى دمار شامل".





واضاف جمال محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، مصر عانت لسنوات عديدة من جماعات الإسلام السياسى كجماعة الإخوان الإرهابية ولكن بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى ورفض الشعب المصرى لاستمرار هذه الجماعة فى الحكم أصبحت الدولة تنعم بالاستقرار والأمن وانطلقت نحو التقدم فى كافة المجالات بصورة كبيرة.





واكد عضو مجلس النواب، ضرورة تصدى المجتمع الدولى لجماعات الإسلام السياسى للتخلص من شرورها، لافتا إلى ان استمرار وجودها تسبب فى دمار دول عديدة من ليبيا وسوريا واليمن.



