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رياضة

25 - 0 .. نتيجة فاضحة تضمن لفريق إكوادوري مقعده بالأدوار النهائية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:24 م
فاز فريق لاباز في
فاز فريق لاباز في الدرجة الثالثة بالإكوادور بنتيجة 25-0
محمد رشاد
فاز فريق لاباز في الدرجة الثالثة بالإكوادور بنتيجة 25-0 على فريق كارلوس بوربور في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، ليخرج الأخير بنتيجة فاضحة على كل المستويات.

لاباز يُنافس ديبورتيفو كويفيدو على أحد مقاعد المرحلة النهائية من المسابقة وكان متأخرا في فارق الأهداف لصالح ديبورتيفو بـ 17 هدفا.

فوز لاباز على فريق بوربور بتلك النتيجة أفسح المجال لتوسيع فارق الأهداف لصالح فريق لاباز إلى 8 أهداف.

وما أثار الشكوك بشكل أكبر طرد 4 لاعبين من المنافس، الذي خاض المباراة بـ 14 لاعبا فقط، واستكملت المباراة بـ 7 لاعبين فقط.

حارس بوربور تعرض للطرد بعد 5 دقائق فقط عقب دفعه لحكم المباراة دون وجود بديل له على دكة البدلاء.

انتهاء المباراة بتلك النتيجة الثقيلة أدى إلى فتح تحقيق عاجل بشأن المباراة، وكانت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين انتهت بهدف نظيف لصالح لاباز.

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