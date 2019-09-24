اتحاد الكرة: قرعة دوري الكرة النسائية.. 30 سبتمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اقامة القرعة الخاصة بالدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم القادم 2019 /2020 يوم 30 سبتمبر الجاري في الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد ويتم خلاله الإعلان عن شكل ولائحة المسابقة وموعد انطلاق الدوري.



وأرسل اتحاد الكرة خطاب للاندية المشاركة في الدوري من اجل اخطارهم بالموعد المحدد وتحديد مندوب من كل ناد لحضور القرعة .



ويضم الدوري الممتاز 12 فريق هم الطيران حامل اللقب الموسم الماضي وادي دجلة والإعلاميين ومركز شباب الاميرية والمؤسسة العمالية وكفر سعد والترام والمعادي واليخت والمصري القاهري والصيد بالمحلة ومركز شباب بشتيل والمجموعات العلمية.



كما قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد الثانية للقوائم الإضافية للأندية المشاركة بالدوري الممتاز للكرة النسائية حتي يوم الاثنين 7 اكتوبر بدلا من الاثنين 30 سبتمبر وتم ارسال خطابات للافرع التابعة للاتحاد لابلاغ الأندية المشاركة في الدوري الممتاز .