في ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق الذي أبدع في الأدوار التاريخية تعرف علي مشواره الفني

يصادف اليوم 24 سبتمبر ذكرى ميلاد الراحل الفنان محمد وفيق الذي رحل عن عالمنا في 14 مارس 2015 عن عمر ينهز 67 عاما من خلال هذا التقرير نستعرض أبرز أعماله الفنية.



الاسم والميلاد

محمد وفيق ولد في 24 سبتمبر عام 1947 بمدينة "الإسكندرية" حصل علي "بكالوريوس" فنون مسرحية بتفوق في عام 1967 وكان من ضمن دفعته الفنان الراحل نور الشريف و الفنان عبد العزيز مخيون كان أول ظهور له من خلال مشاركته في مسرحية "سندباد" وأعجب به المخرج الراحل يوسف شاهين و اعطي له دور في مسلسل بعنوان "الكتابة علي لحم لم يحترق" يعتبر هذا المسلسل أول نجاحاته لأنه كان يجسد دور الظاهر بيبرس و شارك ايضا في مسلسل "المرشدي عنتر"

و يعتبر دور "عزيز الجبالي" ضابط المخابرات الدور الأشهر في مشواره الفني في مسلسل "رأفت الهجان" الذي تم عرضه لمدة ثلاث اجزاء



بدايته في عالم السينما

ظهر محمد وفيق لأول مرة في السينما من خلال مشاركته في فيلم بعنوان "الرسالة" من إخراج مصطفى العقاد و قام بتجسيد شخصية عمرو بن العاص وفي الثمانينات قدم دور مميز في فيلم "الهروب" بمشاركة الفنان الراحل احمد ذكي.



أبرز الأعمال

قدم محمد وفيق العديد من الأعمال المميزة سواء مسلسلات أو في السينما وإبداع في تقديم الأدوار التاريخية ومن أبرز أعماله فيلم بعنوان "الرسالة" تم عرضه في عام 1976 و فيلم بعنوان "عشماوي" تم عرضه في عام 1987 ومسلسل بعنوان "رأفت الهجان" تم عرضه لمدة ثلاثة أجزاء.



آخر أعماله فيلم بعنوان "بابا" بمشاركة الفنان أحمد السقا تم عرضه في عام 2012 .



و توفي في 14 مارس 2015 عن عمر ينهز 67 عاما في مستشفى "السادس من أكتوبر".