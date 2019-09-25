الأهلي يفقد ثلاثة لاعبين في قمة الزمالك

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 3 لاعبين في قمة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر المقبل .



ويلتقي الأهلي مع الزمالك 19 أكتوبر في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى .



ويخسر الأهلي جهود مدافعه محمود متولي الذي تعرض للإصابة في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري ويحتاج الي 6 أسابيع للعودة للملاعب وبالتالي لن يلحق بالقمة ونفس الامر للمهاجم مروان محسن الذي تعرض للإصابة امام سموحه مساء أمس واجري جراحة ويحتاج الي خمسة أسابيع للعودة للملاعب.



كما يفقد الفريق الأحمر جهود كريم نيدفيد لاعب الوسط الذي سيعود للتدريبات في الأسبوع الأول من اكتوبر ولن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا لتلك المواجهة.