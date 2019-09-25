ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يفقد ثلاثة لاعبين في قمة الزمالك

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبد الحكيم ابو علم
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 3 لاعبين في قمة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر المقبل .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك 19 أكتوبر في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى .

ويخسر الأهلي جهود مدافعه محمود متولي الذي تعرض للإصابة في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري ويحتاج الي 6 أسابيع للعودة للملاعب وبالتالي لن يلحق بالقمة ونفس الامر للمهاجم مروان محسن الذي تعرض للإصابة امام سموحه مساء أمس واجري جراحة ويحتاج الي خمسة أسابيع للعودة للملاعب.

كما يفقد الفريق الأحمر جهود كريم نيدفيد لاعب الوسط الذي سيعود للتدريبات في الأسبوع الأول من اكتوبر ولن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا لتلك المواجهة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

ترشيحاتنا

تعليق قوي من شريف إكرامي على أزمة محمد صلاح الأخيرة

غضب شديد ضد تطبيق الارتباط في فيسبوك.. و90% متزوجات.. ورد سجون

مسلسل الأكاذيب لا ينتهي.. إخواني يزعم وجود رئيس المخابرات في الإمارات ..شاهد

تعليق صادم من الجوكر بعد اتهام الفيلم بالتشجيع على العنف

رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة

مأوى للإرهابيين.. صحيفة أمريكية تكشف كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور