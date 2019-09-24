ورشة عمل لاكتشاف المواهب وتعليم الرسم لطالبات معهد فتيات أسوان الأزهري.. صور

من أجل اكتشاف المواهب واستغلال القدرات والطاقات الكامنة لدى الشباب والفتيات لاستثمارها فى أعمال إيجابية تعود بالنفع والخير عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم الغالي مصر .



رصد " صدى البلد " قيام فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بأسوان بالتعاون مع معهد فتيات أسوان النموذجى بعقد ورشة عمل تدريبية لاكتشاف المواهب وتعليم الرسم لطالبات معهد فتيات أسوان وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد عبدالحميد ، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بأسوان، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية.



وأشار أحمد عبد الحميد إلى أن ورشة العمل تهدف إلى اكتشاف مواهب الطالبات الموهوبات فى الفنون والنواحى الإبداعية، والعمل على تنمية مهاراتهن فى الرسم والتعبير المصور، ولتأهيلهن للمُشاركة فى مسابقة (الأزهرى المبدع) التى يتبناها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن نشاط (بيت الفن) .



وقال إن موضوعات المسابقة تتنوع حسب كل مرحلة تعليمية ، ويأتى موضوع المسابقة للمرحلة الابتدائية بعنوان (مظاهر السياحة فى مصرنا الحبيبة)، وفى المرحلة الإعدادية بعنوان (وجعلنا من الماء كل شىء حي)، وفى المرحلة الثانوية بعنوان (الأزهر رسالة سلام)، ومن المقرر أن يتم عقد عدد من ورش العمل المُماثلة بالعديد من المعاهد المُختلفة التابعة لمنطقة أسوان الأزهرية.



وتأتى إقامة ورشة العمل ضمن نشاط مجلة نور للأطفال التى تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حيث حضر فعاليات الورشة عميدة معهد فتيات أسوان النموذجى ، ومدير مكتب فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بأسوان ، وقامت بالتدريب بالورشة معلمة تربية فنية بمعهد الفتيات .



