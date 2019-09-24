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رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي الـ 25

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:18 م
المغربى أشرف بن
المغربى أشرف بن شرقي
حسام الحارتي
يوافق اليوم الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر، عيد ميلاد أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

واحتفل اليوم نادي الزمالك بعيد ميلاد المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأول الـ 25، حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته أمام جينيراسيون فون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

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