ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أعتذر عن الشتيمة.. فيفى عبده تكشف سبب هجومها على الهارب محمد على ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:20 م
فيفى عبده
فيفى عبده
هاني حسين
قدمت الفنانة فيفي عبده، اعتذارًا إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الألفاظ التي خرجت منها في مقطع الفيديو الذي قامت بنشره للدفاع عن الدولة والرئيس السيسي والهجوم على المقاول الهارب محمد على.

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أعتذر عن الألفاظ الخارجة التي خرجت مني وأنا كنت منفعلة كأي أم مصرية".

وتابعت فيفي عبده، "مصر هي طوق النجاة، وهي رمانة الميزان ولو مصر مش بخير هتلاقي كل الدول بدأت في الانهيار، ولازم ادافع عنها".

وأكملت فيفي عبده كلامها "أنا بحب بلدي ومش هسيبها ومش هلاقي زي بلدي، وانا بشتري كل حاجتي من مصر وكل حاجة برة مصر غالية جدا"، مضيفة:" أنا مش بفهم في السياسة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كله بالأدب.. أول تعليق من فيفى عبده بعد هجومها النارى على الهارب محمد على ..فيديو

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير.. إيمان العاصي بإطلالة أنثوية في مهرجان الجونة السينمائي

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ندم داخل الأهلى على رحيل هذا اللاعب

أول رد فعل لـ محمد صلاح لعدم تصويت الصحفي المصري له فى جائزة ذا بيست

بـ فستان أوف وايت جذاب.. منى زكى تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور