أعتذر عن الشتيمة.. فيفى عبده تكشف سبب هجومها على الهارب محمد على ..فيديو

قدمت الفنانة فيفي عبده، اعتذارًا إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الألفاظ التي خرجت منها في مقطع الفيديو الذي قامت بنشره للدفاع عن الدولة والرئيس السيسي والهجوم على المقاول الهارب محمد على.





وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أعتذر عن الألفاظ الخارجة التي خرجت مني وأنا كنت منفعلة كأي أم مصرية".





وتابعت فيفي عبده، "مصر هي طوق النجاة، وهي رمانة الميزان ولو مصر مش بخير هتلاقي كل الدول بدأت في الانهيار، ولازم ادافع عنها".





وأكملت فيفي عبده كلامها "أنا بحب بلدي ومش هسيبها ومش هلاقي زي بلدي، وانا بشتري كل حاجتي من مصر وكل حاجة برة مصر غالية جدا"، مضيفة:" أنا مش بفهم في السياسة".