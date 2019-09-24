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اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية: 400 مليون مواطن بالقارة يعيشون في فقر مدقع

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:11 م
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
محمد يحيي
قالت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن القارة السمراء في سباق مع الزمن لتحقيق الأهداف التنموية علي المستويين الإقليمي و الدولي، في ظل وجود قرابة الـ400 مليون مواطن إفريقي يعيشون في فقر وجوع مدقعين.

أشار تقرير صادر عن مجموعة البنك الى أن دور مجموعة البنك يسعي لجذب استثمارات إقليمية لدفع عجلة التنمية لشعوب القارة السمراء لتحقيق التنمية المطلوبة.

وذكر أن هناك مساعى طموحة لدي البنك لتعزيز التعاون الإقليمي في مشروعات البنية التحتية وخصوصا بقطاع الكهرباء والطاقة من بينها مشروع ديزرت تو باور لتوصيل الكهرباء لربع مليار مواطن يعيشون بـ11 دولة إفريقية، بالتزامن مع إجراءات منع التدفقات غير المشروعة للأموال لداخل القارة السمراء والتي تؤثر على بيئة الاستثمار.

أوضح التقرير أن أزمة التهرب الضريبي تعتبر من الإجراءات العاجلة التي يتعين على القادة اتخاذها إذا كانوا يعتزمون البقاء على المسار الصحيح.

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