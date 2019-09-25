تدوير بشكل مختلف.. فايلر يكشف عن أحلامه مع النادي الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هدفه الرئيسي حاليًا هو تجهيز جميع اللاعبين من أجل الاستفادة من جميع العناصر المقيدة في الفريق خلال الفترة المقبلة، وقال أنه يحرص على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء في نفس توقيتها والعمل على توصيل فكره التدريبي والتكتيكي إليهم .





وأوضح أن يسعى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين في مختلف المراكز بهدف تجهيز الجميع والوصول بهم الي المستوى الأفضل في كل المراكز، مما يعد نوعًا من التدوير ولكن بشكل مختلفًا نسبيًا حيث أنه له هدف هو التعرف علي إمكانيات جميع اللاعبين في نفس الوقت ، وتابع أنه يثق في قدراتهم ولديه طموحات كبيرة علي الصعيد الفكري والخططي يسعى لتحقيقها مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد أن ينجح اللاعبون في التشبع بفكره الخططي.





وتعهد المدرب السويسري أن القادم سيكون أفضل على كافة المستويات خاصة انه يري استمرار الانتصارات ضروري جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره من اجل تحقيق المزيد من البطولات، وقال أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سموحه علي ملعب برج العرب في أولي مباريات الدوري والتي حقق فيها الفوز بهدف نظيف.





وأضاف أن فريقه تأثر بالأجهاد بسبب خوض ٣ مباريات قوية في أقل من ١٠ في ٣ بطولات مختلفة.



