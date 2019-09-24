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ديني

السؤال ده مفخخ .. إجابة دار الإفتاء على سؤال عبر صفحتها على فيسبوك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:21 م
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يقول صاحبه "هل يمكن للبنت أن تتزوج بغير إذن والدها لأنه تخلى عنها؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال قائلا "لا لا .. هذا السؤال مفخخ هذا السؤال له خلفية أو قصة معينة ولا يمكن الإجابة عنه بشكل عام، وعلى السائل أو السائلة أن تحضر لدار الإفتاء للحديث معها بشكل شخصي ومعرفة أبعاد المشكلة.

وأشار إلى أننا لا ننصح المرأة إذا أردت أن تتزوج أن تتزوج دون ولى فبعض الرجال يعتبرون الفتاة رخيصة لو تزوجت دون ولى، منوها أنه إذا وقع الزواج دون ولى فننظر لباقى أركان وشروط الزواج إذا توافرت فيكون الزواج صحيحا، لكن قبل الزواج يجب أن يكون هناك ولي.

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