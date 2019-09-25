هيثم شاكر يسأل هذا السؤال للجمهو.. تعرف عليه

سأل الفنان هيثم شاكر الجمهور عن أفضل أغنية في ألبومه الاخير الذي يحمل عنوان "معرفة قديمة" من خلال خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حيث نشر صورة لاغاني الالبوم معلقا عليها : "قولولي اغنيكم المفضلة في البوم معرفة قديمة؟"





يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ما توصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".



