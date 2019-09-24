يوفنتوس يقلب الطاولة على بريشيا العنيد بهدفين لهدف بالكالشيو.. فيديو

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على بريشيا بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.



وافتتح بريشيا التسجيل بعدما استلم دوناروما الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في شباك السيدة العجوز.



وتعادل يوفنتوس مع نهاية الشوط الأول عن طريق هدف أحرزه مدافع بريشيا بالخطأ في مرماه.



وخطف البوسني بيانيتش هدف الفوز في الشوط الثاني ، ليخرج اليوفي حاملًا النقاط الثلاث، وينتظر هدية من لاتسيو بتعثر إنتر ميلان عندما يحل ضيفًا عليه غدًا، الأربعاء.



واحتل يوفنتوس بهذا الفوز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بريشيا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.