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رياضة

جهاز جديد.. سبب غياب أحمد فتحي عن مواجهة سموحة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عبد الحكيم ابو علم
كشفت مصادر خاصة أن إستبعاد أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مواجهة سموحه خوفًا عليه من الإصابة.

وتغلب الفريق الأول للكرة بالأهلي علي سموحه بهدف نظيف في المرحلة الأولي من منافسات مسابقة الدورى.

وقالت المصادر ان الجهاز الجديد الذي يستخدمه الأهلي في التدريبات أثبت أن اللاعب قد وصل الي الحد الأعلي بدنيا في العضلات خلال الأيام الأخيرة وبالتالي فأن أي مجهود أخر قد يعرضه للغياب عن الفريق .

وأضافت المصادر أن غياب فتحي ليس مرتبط برغبة سيد عبدالحفيظ مدير الكره في التخلص من اللاعبين الكبار وإبعادهم عن الصفوف كما يتردد داخل الغرف المغلقة بالنادي.

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