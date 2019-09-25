البترول: مشروع لتطوير وتحديث القطاع بأفضل المعايير العالمية

قالت وزارة البترول و الثروة المعدنية، إنها تعكف علي تنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي حاليًا، موضحة أنه يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع.





وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها أن المشروع يتضمن ولعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لذلك المشروع الطموح، خاصة أن القطاع يُعد قطاعًا حيويًا ومساهمًا رئيسيًا في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة باعتباره الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.





وأضافت أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد.



