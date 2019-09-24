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فيفي عبده: أدافع عن الرئيس السيسي وما صدقنا نعيش في أمان.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:38 م
فيفي عبده
فيفي عبده
هاني حسين
كشفت الفنانة فيفي عبده، سبب خروجها في مقطع فيديو على السوشيال ميديا للدفاع عن الدولة المصرية والرئيس السيسي والقوات المسلحة، والهجوم على المقاول الهارب محمد علي.

وأضافت فيفي عبده في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة: "أدافع عن الرئيس السيسي وأدافع عن بلدي والأم المصرية".

وتابعت فيفي عبده: "إحنا ماصدقنا نعيش في أمن وأمان، وأنا حسيت بكل أم اتعذبت نتيجة الخراب الذي من الممكن أن يحدث إن ساءت الأوضاع في مصر".

وأكملت فيفي عبده: "الرئيس السيسي لا يخدم مصر فقط ولكنه يخدم العالم العربي، وهو مش معاه عصا سحرية كي يحقق الإنجاز بشكل فوري".

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