ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر قائدة للدول الأفريقية وتتحدث عنها في المحافل الدولية.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت دكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة هي الزيارة السادسة له مؤكدا أن الرئيس تسلم رئاسة الإتحاد الأفريقي مطلع هذا العام لأن مصر قائدة للدول الأفريقية وهي المتحدثة عنها في المحافل الدولية. 

وأضافت أستاذ العلوم السياسية خلال وجودها ضيفة ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e ان السيسي قد أكد خلال كلمته على التنمية المستدامة والرعاية الصحية الشاملة لـ 100 مليون مواطن ومحاربة الإرهاب. 

وتابعت أن السيسي أكد على ضرورة بعد السودان عن الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت حلمى إلى أن السيسي قد أكد على ضرورة عدم ربط الإسلام بالسياسة لأنه ليس في صالح العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مرور 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي.. مصر تقود القارة نحو المستقبل

خبيرة شؤون آسيوية تكشف أهمية التعاون الأفريقي الياباني

نشأت الديهي: كلمة الرئيس جامعة لمجمل القضايا العربية والإفريقية..فيديو

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا .. منى زكي تشعل الجونة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 24 /9 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

تسجيلات صوتية مسربة تفضح الإخوان.. حسن نافعة يفاوض الجزيرة للهجوم على مصر بـ ألف دولار.. ومحمد ناصر يصف أيمن نور بـ الشاذ المختل.. فيديو

بفستان مكشوف الأكتاف: إنجي وجدان تتألق بمهرجان الجونة

بعد فتح الكونجرس تحقيقاً في فضيحة أوكرانيا.. كيف يمكن عزل ترامب؟

وقت صلاة الوتر لمن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم.. البحوث الإسلامية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور