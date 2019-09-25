أستاذ علوم سياسية: مصر قائدة للدول الأفريقية وتتحدث عنها في المحافل الدولية.. فيديو

أكدت دكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة هي الزيارة السادسة له مؤكدا أن الرئيس تسلم رئاسة الإتحاد الأفريقي مطلع هذا العام لأن مصر قائدة للدول الأفريقية وهي المتحدثة عنها في المحافل الدولية.





وأضافت أستاذ العلوم السياسية خلال وجودها ضيفة ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e ان السيسي قد أكد خلال كلمته على التنمية المستدامة والرعاية الصحية الشاملة لـ 100 مليون مواطن ومحاربة الإرهاب.





وتابعت أن السيسي أكد على ضرورة بعد السودان عن الدول الراعية للإرهاب.



