بعد خطاب الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.. برلمانيون: الخطاب خارطة طريق لحل أزمات المنطقة وأعطى العالم دروساً في الإنسانية.. وفرج عامر يدعو لاستقبال شعبي له

صلاح حسب الله: خطاب السيسى أمام الأمم المتحدة خارطة طريق لحل أزمات المنطقة

اشرف رشاد : خطاب السيسي بالأمم المتحدة أعطى العالم دروسا في الإنسانية

فرج عامر يدعو لاستقبال شعبي للرئيس السيسى





ألقى الرئيس السيسى خطابا أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال ان جمعنا هذا يأتى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم ، ما يحتم علينا جميعا ، أن نفتح نقاشا معمقا ، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة،إعلاء للقيم السامية التى تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.





فى البداية اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة بمثابة خارطة طريق لحل المشكلات والأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والعالم كله، مؤكدا أنه فى مثل هذه الاجتماعات الأممية يتحدث بلسان الدول العربية والأفريقية ويعبر بكل الصدق والأمانة عن آمال وطموحات جميع الشعوب العربية والأفريقية.





وطالب "حسب الله"، فى بيان، من المجتمع الدولي والدول الكبرى وجميع دول العالم إعطاء أهمية قصوى لقضيتين مهمتين طرحهما الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة من على منبر المنظمة الأممية الأولى قضية السلام فى الشرق الاوسط حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والقضية الثانية مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.





وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن حسم ملف الإرهاب طبقا لرؤية مصر يتطلب البدء وفورا فى مواجهة حقيقية مع الأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدا أنه لا يعقل أبدا أن نطالب المجتمع الدولى بمواجهة الإرهاب ونجد أنظمة ودولا تأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيهم لحمايتهم.





ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، أعطت العالم دورسًا في الإنسانية، والحرص على الالتزام بآليات الحوار للتوصل لحلول لكافة الأزمات والعوائق التي تواجه المجتمعات.





وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم، أن خطاب السيسي جاء شاملًا ومعبرًا عن تطلعات وآمال شعوب المنطقتين العربية والإفريقية، ويعد بمثابة ميثاق عمل واضح للمجتمعات الدولية يصبو نحو الإعلاء من قيم السلم والأمن الدوليين، بجانب كونه رسالة سلام تنحي البشرية الصراعات والحروب لتنقلهم نحو مجتمعات تعلو فيها القيم وتنتشر فيها التنمية.





وأوضح رئيس مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي كان حازمًا وحاسمًا كعادته بمطالبته المجتمعات الدولية بالإضطلاع بدورها في حل الأزمات العالقة والعمل على تفعيل الشرعية الدولية حفاظًا على مقدرات الشعوب العربية وحقوقها التاريخية، ووقف التدخلات الخارجية في صناعة مستقبل دول المنطقة والتي قد تكون سببًا وعامًا رئيسيًا في تأجيج الصراع.





وأشار إلى أن الرئيس لم يتحدث على منبر الأمم المتحدة بلسان مصر فقط، ولكنه تحدث بلسان العروبة، وبعمق مصر الإفريقي الممتد عبر التاريخ، بجانب كونه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن السيسي نجح بحنكته في تغيير مسار المنطقة وحولها من منطقة صراعات لمنطقة أكثر استقرارًا غلبت عليها تعزيز التعاون المشترك بين الشركاء، والإيمان بوحدة المصير.





وأضاف رشاد، أن السيسي نجح في خطابه بإظهار مصر بصورتها الحضارية، وحجم التغير السياسي، والاستقرار الاقتصادي، الذي أصبحت عليه الآن، بجانب إبراز صورة مصر السلام والتسامح التي تؤمن بحق شعوب الدول في حياة كريمة وتطلعهم لحياة أفضل؛ وفي الوقت نفسه ترفض رفضًا قاطعًا المساس بحقوقها التاريخية، وهو ما اتضح من خلال حديث الرئيس عن قضية سد النهضة.





واختتم رشاد تصريحاته: "في الوقت الذي تسعى فيه جماعة الإخوان الإرهابية وفلولها في الداخل والخارج للنيل من استقرار مصر وتشويه حجم الإنجازات؛ نجد زعيم الأمة يرسم المستقبل لشعوب البشرية جمعاء، رافعًا اسم مصر خفاقًا، ومغيرًا بدبلوماسيته وحنكته خريطة القوى السياسية الكبرى في العالم، ليجعل من مصر لاعبًا فاعلًا في وضع السياسيات الدولية".





ومن جانبه دعا المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة السكندري جموع المصريين لاستقبال شعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي عند رجوعه لأرض الوطن قادما من أمريكا وبما أن الشعب المصري العظيم كشف مخططات أعداء الوطن من جماعات ودول وأجهزة استخبارات كارهة لمصر.





وبعد مشاركة مميزة وناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس للاتحاد الإفريقي بعد رئاسة مصر لمجموعة ال ٧٧ والصين وهو أكبر تجمع في الأمم المتحدة وقبلها كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وبعد كل ذلك النجاح الخارجي كان من الطبيعي والمنطقي توجيه سموم أعداء الوطن لفقد الثقة بين الشعب والقيادة.



