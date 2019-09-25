العلم في مواجهة الإدمان بـ ثقافة الدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث اختتم قصر ثقافة منية النصر الانشطة الصيفية بحفل بدأ بفقرة غنائية للاطفال نتاج برنامج يلا نغني، ثم افتتاح معرض الفن التشكيلي لرسوم الاطفال نتاج برنامج يلا نرسم، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على الأطفال المتميزين، كما أقام قصر ثقافة المنصورة عرض فنى لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد زكى عارف شاركت الفرقة بعدد من الاغانى منها "هان الود عليك، وطنى الاكبر، أنت عمرى".





نظم بيت ثقافة علي مبارك ضمن المحاضرات التوعوية للفرع محاضرة بعنوان "العلم في مواجهة الإدمان "، تناولت أهمية التشديد على التوعية بشكل مستمر، عن طريق برامج علاجية خاصة بمدمنى المخدرات وبرامج خاصة بالمجال الوقائى من ندوات ومحاضرات، لأن الإدمان يسبب الكثير من الأمراض ومنها مرض الإيدز وفيروس سى.



