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إحدى المشاركات بتظاهرة أمام الأمم المتحدة باكية: الرئيس استحمل تقطيع العالم عشانكم.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:20 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قدمت الإعلامية رشا مجدي تغطية خاصة لاحتفالات المصريين أمام مقر الأمم المتحدة من نيويورك اليوم حيث تواجدت داخل مظاهرة مؤيدة للرئيس السيسي مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية . 

وقالت إحدى المشاركات موجهة حديثها للرئيس السيسي "عاوزة أقوله حافظ على مصر لو سقطت البلد هذه المرة هتموت على الشواطئ وتتبهدل". وقالت باكية "اوعوا تسيبوا مصر وماتسمعوش كلام الخونة اللى فى الداخل والخارج".

وأضافت المواطنة المصرية "إحنا اللى طلبنا من الرئيس السيسي النزول واستحمل تقطيع العالم فيه والرئيس بيموت عشانكم اصبروا هتجنوا ثمار الإصلاح".

واستكملت "أحيي الشعب المصرى لأنه شعب يقف بجانب بلاده ولا يتركها موجهة الدعوة للمصريين بالحفاظ على البلاد.. الرئيس السيسي مايقوم به لنفسه ولا للشعب ؟!"

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