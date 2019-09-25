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ثقافة

التعليم والعلاج حقوق دستورية وواجبات.. بـ ثقافة الدقهلية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم بيت ثقافة بدواى محاضرة بعنوان "التعليم والعلاج حقوق دستورية وواجبات إنسانية’" وذلك بمدرسة بدواي الاعدادية، تناولت حق المواطن فى التعليم والعلاج، فالتعليم يعد غذاء العقول الذى يبنى الحضارات، وبه ترقى الأمم، كما يعلم الناس احترام الآخرين، ويعتبر وسيلة مساعدة للقضاء على الفقر، فالتعليم كالماء والهواء، أما بالنسبة للعلاج فهو حق أساسى من حقوق الإنسان التى لا غنى عنها من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، ويمكن السعى إلى أعمال الحق فى الصحة عن طريق وضع سياسات صحية أو تنفيذ برامج الصحة التى تضعها منظمة الصحة العالمية.

واهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي القدرات الخاصة، عقد قصر ثقافة المنصورة محاضرة بعنوان "تأهيل الأسرة للتعامل مع الطفل المعاق" حاضرتها الدكتورة سمية عودة، أوضحت فيها أهمية تأهيل الأسرة وتقبلها لهذا الطفل حتى يتسنى لها رعايته، والتعرف على نوع الإعاقة التي يعاني منها الطفل وتطورها، وهل هناك مشكلات أخرى تكون مصاحبة له، لذلك يجب التعرف على المهارات والأنشطة التي يمكن للطفل القيام بها، واتباعها معه وتعليمه كيفية إخبار الآخرين عن حالته، وفي نفس السياق نظم بيت ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "الطفل المعاق مصدر فخر" حضرها أحمد الجيار، موضحا كيفية التعامل معه والاهتمام به حتى يصبح إنسان صالح للمجتمع، حيث دائما المعاق يتصف بالصمود والاصرار والعزيمة والتحدى وخير دليل الدكتور طه حسين وعمار الشريعي فهما نماذج مشرفة للوطن.

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