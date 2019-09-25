التعليم والعلاج حقوق دستورية وواجبات.. بـ ثقافة الدقهلية

نظم بيت ثقافة بدواى محاضرة بعنوان "التعليم والعلاج حقوق دستورية وواجبات إنسانية’" وذلك بمدرسة بدواي الاعدادية، تناولت حق المواطن فى التعليم والعلاج، فالتعليم يعد غذاء العقول الذى يبنى الحضارات، وبه ترقى الأمم، كما يعلم الناس احترام الآخرين، ويعتبر وسيلة مساعدة للقضاء على الفقر، فالتعليم كالماء والهواء، أما بالنسبة للعلاج فهو حق أساسى من حقوق الإنسان التى لا غنى عنها من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، ويمكن السعى إلى أعمال الحق فى الصحة عن طريق وضع سياسات صحية أو تنفيذ برامج الصحة التى تضعها منظمة الصحة العالمية.



