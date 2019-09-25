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أجندة الحوادث اليوم.. نظر قضية حسم الإرهابية.. محاكمة لاعب أسوان و43 بتهمة الانضمام لداعش.. ودعوى طلاب أولى ثانوي لوقف قرار رسوبهم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:32 ص
صدى البلد
محمد زهير - عمرو خليفة
  • محاكمة 271 متهما بقضية "حسم الإرهابية"
  • محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 بتهمة الانضمام لداعش
  • محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة
  • نظر دعوى طلاب "أولى ثانوي" لوقف قرار رسوبهم

تنظر محكمة الجنايات المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة .

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان بتهمة الانضمام لداعش .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا .ا " مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم " محمد .ع .ع " العظيم مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، دعوى الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي.

وقدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.

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اليوم.. محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

أجندة الحوادث اليوم.. قضية حسم الإرهابية.. محاكمة لاعب أسوان و43 بتهمة الانضمام لداعش.. ونظر دعوى طلاب "أولى ثانوي" لوقف قرار رسوبهم

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