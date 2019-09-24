ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيفي عبده: مش بزعل من أي حد يقولّي يا رقاصة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:40 م
فيفي عبده
فيفي عبده
هاني حسين
قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تدافع عن الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس السيسي.

وأضافت فيفي عبده في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:"شخصيتي لم ولن تتغير على الإطلاق ".

وتابعت:" أنا مواطنة صالحة ومش بزعل من أي حد يقولي يا رقاصة لأن دي شغلتي وهي الفن، وصممت الظهور والخروج للحديث للمصريين والدفاع عن بلدي"، مضيفة:" الرئيس السيسي ابن بلد".

ترشيحاتنا

عايشة على المحاليل وطبيب مصري يتابعها .. تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تفاصيل خناقة محمد ناصر وأيمن نور ..فيديو

أعتذر عن الشتيمة.. فيفى عبده تكشف سبب هجومها على الهارب محمد على ..فيديو

أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور