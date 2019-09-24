فيفي عبده: مش بزعل من أي حد يقولّي يا رقاصة.. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تدافع عن الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس السيسي.
وأضافت فيفي عبده في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:"شخصيتي لم ولن تتغير على الإطلاق ".
وتابعت:" أنا مواطنة صالحة ومش بزعل من أي حد يقولي يا رقاصة لأن دي شغلتي وهي الفن، وصممت الظهور والخروج للحديث للمصريين والدفاع عن بلدي"، مضيفة:" الرئيس السيسي ابن بلد".
وأضافت فيفي عبده في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:"شخصيتي لم ولن تتغير على الإطلاق ".
وتابعت:" أنا مواطنة صالحة ومش بزعل من أي حد يقولي يا رقاصة لأن دي شغلتي وهي الفن، وصممت الظهور والخروج للحديث للمصريين والدفاع عن بلدي"، مضيفة:" الرئيس السيسي ابن بلد".