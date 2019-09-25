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اقتصاد

إطلاق شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة الأمراض غير السارية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
اليونسكو
اليونسكو
أمينة الدسوقى
أعلن آلوك جاسويل مدير منظمة الأمم المتحدة للتكنولوجيا until ، عن عقد شراكة مع الاتحاد الدولى للاتصالات، واليونيسكو، عن إطلاق تطبيق رقمى من أجل استخدام التكنولوجيا فى معالجة الأمراض غير السارية وغير المعدية.

وأكد جاسويل ان تلك الشراكة بمثابة مسابقة وسيتم تلقى المقترحات حتى 14 أكتوبر.

جاء ذلك خلال فعالية محادثات محادثات Tech Talk التى تنظمها منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، واليونسكو ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي حدث على غرار TED-Ex .

كما يتم تنظيم في نفس الفعالية المعرض الصحي للمبتدئين وتهدف الفعالية إلي إظهار المبادرات التي تعمل على رفع الوعي وتغيير السلوك والإبتكار من خلال الاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات لتعزيز النتائج الصحية والتعليمية.

ومن المقرر أن يعقد أسبوع العربي للشمول الرقمي للاتحاد الدولي للإتصالات و اليونسكو لعام 2019 في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2019 تحت شعار "الصحة والتعليم والبيانات الضخمة لتعزيز الرفاهية".. ويساهم الأسبوع في توسيع مساحة المشاركة وتعزيز الرفاهية الفردية والاجتماعية. وعلى وجه الأخص ، يدعم فهم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ويستكشف كيفية الإدماج الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات.

كما يهدف الأسبوع إلي تعزيز التعاون ونقل دراسات والخبرات لتحديد أفضل الممارسات والمساهمة في تنفيذ مشاريع وسياسات فاعلة.

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