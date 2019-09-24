سفيرة مصر في البحرين تبحث علاقات التعاون مع القائد العام لقوة الدفاع بالمملكة

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة مصر لدى المملكة.



ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفيرة المصرية، حيث تم استعراض علاقات التعاون الأخوي القائم بين البحرين ومصر، وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.



وحضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة.



