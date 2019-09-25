من حقك تعرف موازنة بلدك.. ترصد توزيعات الاستثمارات الحكومية

عرضت وزارة المالية تقريرا لها حول المشروعات القومية و الخدمات و المرافق العامة المدرجة بموازنة المواطن للعام المالي الجاري، ضمن اجراءاتها لتوعية المواطنين من غير المختصين بمتابعة ومعرفة الموازنة العامة.





قالت الوزارة عبر اصدارها السادس من موازنة المواطن، إن هناك أولوية تم اعطاؤها لمخصصات الاستثمارات الحكومية و المدرجة بالموازنة العامة بقيمة 211.1 مليار جنيه .





أوضحت موازنة المواطن أن 140 مليار جنيه من تلك المخصصات ممولة من الخزانة و القروض بمعدل زيادة بلغ 40% عما هو مدرجة بموازنة العام المالي الماضي، مشيرة إلي أن 31% من مصروفات تلك الاستثمارات يستحوذ عليها قطاع الشئون الإقتصادية ، منها 42% لقطاع الاتصالات و 31% منها للنقل خصوصا هيئة النقل العام و سكك حديد مصر.





ذكرت موازنة المواطن أن 27% من مخصصات الاستثمارات الحكومية موجهة لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية وخصوصا لصندوق تطوير العشوائيات و صندوق الإسكان الإجتماعي والهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي.





قالت موازنة المواطن إن النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات تم تخصيصه لقطاع الصحة وخصوصا المستشفيات الجامعية من بينها مستشفي معهد ناصر ومراكز علاج الاورام ومستشفيات جراحات اليوم الواحد، بالإضافة لاستثمارات قطاع التعليم وخصوصا الهيئة العامة للأبنية التعليمية المختصة ببناء المدارس وبناء وتطوير الجامعات.



