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رياضة

اتكفن بعلم الزمالك.. والد أدهم يكشف تفاصيل رحلة الموت إلى برج العرب فى لقاء السوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:30 م
الطفل أدهم
الطفل أدهم
محمد سعيد
كشف المشجع الزملكاوي، مسعد الكيكي، عن كواليس وفاة نجله "أدهم"، أثناء ذهابهما إلى ملعب برج العرب؛ لتشجيع الزمالك في مباراته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال مسعد الكيكي في تصريحات لـ"صدي البلد"، "أدهم أصر على حضور مباراة الأهلي والزمالك، رغم تحذيري له أن اللقاء قد يشهد أعمال شغب وعنف، لكنه قال لي لازم نحضر ونشجع الزملك، ونحتفل بفوزه في الملعب".

وأضاف مسعد الكيكي "وفي يوم المباراة وبعد صلاة الجمعة، بدأنا في الاستعداد للذهاب إلى ستاد برج العرب وكان أدهم في هدوء تام على عكس عادته، وأصر على الجلوس في السيارة من الخلف".

وتابع مسعد الكيكي "بعد دقائق قليلة من التحرك نحو ستاد برج العرب، انفجر إطار السيارة، ولم أدرك ما حدث بعدها، إلا عندما وجدت أدهم ينزف دما غزيرا، حاولت إنقاذه لكنني فشلت".

وأكمل مسعد الكيكي حديثه "بعد ذلك تم نقله هو واخته حنين إلى سيارة الإسعاف وعندما وصلت للاطمئنان إليه، أخبرني رجال الإسعاف أن أدهم توفي، ووجدته بعد ذلك متكفن بعلم الزمالك".

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