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تعليم

انطلاق الدراسة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة .. 27 المقبل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
اعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بدء الدراسة بنظام التعليم المدمج بالفصل الدراسى الأساسى سبتمبر 2019 يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 .

وكانت جامعة القاهرة قد أكدت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة"، موضحًا أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية وأن تتلاءم طرق التفكير لدى الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، إطلاق عدة مبادرات تزامنًا مع بداية العام الدراسي منها مبادرة "الفن في الشارع"، ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، ومبادرة لإطلاق العديد من "نماذج المحاكاة" لرفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية.

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