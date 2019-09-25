انطلاق الدراسة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة .. 27 المقبل

اعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بدء الدراسة بنظام التعليم المدمج بالفصل الدراسى الأساسى سبتمبر 2019 يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 .





وكانت جامعة القاهرة قد أكدت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة"، موضحًا أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية وأن تتلاءم طرق التفكير لدى الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم.



