والد الطفل أدهم يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك واتحاد الكرة



وتابع:" بقول لاعبي الزمالك لازم يكون فيه احساس وتحققوا شيء هذا الموسم من أجل أدهم، كما أطالب اتحاد الكرة، بإطلاق اسم أدهم على بطولة الدوري هذا الموسم تكريما له".



واختتم:" مرتضى منصور وعبدالحليم على وطارق يحيى تواصلوا معي بعد وفاة أدهم، لكن لم يتصل بي أي لاعب من الزمالك حتى الآن".

وجه المشجع الزملكاوي مسعد الكيكي رسالة إلى لاعبي فريق الزمالك ومسؤولي اتحاد الكرة، بعدما فقد نجله خلال ذهابه إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك، الجمعة الماضية، في كأس السوبر المصري.وقال مسعد الكيكي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : أدهم كان بيحب الزمالك حب غير طبيعي، وأي ماتش للفريق كان لازم يتابعه وهو لابس تيشرت الزمالك".وتابع:" أدهم كان بيعشق شيكابالا وساسي بشكل خاص، وكان يدخل في حالة حزن شديدة، في حالة خسارة الزمالك من الأهلي ".