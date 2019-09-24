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أخبار البلد

قرني: دعوة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحمل بعدا تنمويا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:34 م
الرئيس السيسي أمام
الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
محمود نوفل
أثنى الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع اسم دولة السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن دعوة السيسي تأكيدا لاستكمال الموقف المصري الداعم للسودان باعتباره أحد مكملات النسيج المصري.

وأوضح قرني في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن دعوة الرئيس السيسي هي تأكيد علي أن النظرة المصرية للدولة السودانية تعتمد علي العلاقات الوثيقة بين الشعبين بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم ، لافتا إلى أن تلك الدعوة تصب في جانب دعم عملية التنمية في البلاد وخاصة في ظل الاحتياج السوداني للشركاء الإقليميين والدوليين.

وألمح خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات ان دعوة الرئيس السيسي برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب يحمل بعدا تنمويا للنهوض بالدولة السودانية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأتم الخبير في الشئون الأفريقية تصريحاته قائلا "جاءت كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا علي الأجندة السياسية التي تنتهجها الدولة المصرية منذ وصول الرئيس السيسي الي سدة الحكم والتي تتمثل في مكافحة الإرهاب وتنمية شعوب القارة والحد من تغير المناخ".

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