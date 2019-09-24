قرني: دعوة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحمل بعدا تنمويا

أثنى الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع اسم دولة السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن دعوة السيسي تأكيدا لاستكمال الموقف المصري الداعم للسودان باعتباره أحد مكملات النسيج المصري.





وأوضح قرني في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن دعوة الرئيس السيسي هي تأكيد علي أن النظرة المصرية للدولة السودانية تعتمد علي العلاقات الوثيقة بين الشعبين بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم ، لافتا إلى أن تلك الدعوة تصب في جانب دعم عملية التنمية في البلاد وخاصة في ظل الاحتياج السوداني للشركاء الإقليميين والدوليين.





وألمح خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات ان دعوة الرئيس السيسي برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب يحمل بعدا تنمويا للنهوض بالدولة السودانية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في كافة المحافل الدولية والإقليمية.



