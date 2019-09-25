ختام بطولة الجمهورية للتنس وتكريم أسرة أحد رواد اللعبة في مصر

اختتمت بنادى الجزيرة بالمنصورة بطولة الجمهورية لمنطقة شرق الدلتا للتنس الأرضي، للناشئين والناشئات والرجال والسيدات والتي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة ، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام و كل من اللواء سامي الجندي رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس والدكتور حسن عتمان رئيس جامعة المنصورة الأسبق والرائد أحمد الجندي عضو مجلس إدارة المنطقة ،والمحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وعبر السكرتير العام عن سعادته لحضور المباراة مؤكدا على حرص محافظ الدقهلية على دعم مختلف الألعاب الرياضية والعمل على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التي تعمل على زيادة الوعي لدى الشباب واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن الذي هم مستقبله الواعد ،وأكد على فخره بالعمل بين أبناء الدقهلية مصنع المفكرين والأدباء والفنانين والعلماء .





وأكد المحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي عن شكره لدعم محافظ الدقهلية الدائم للرياضة وتقديره لحضور السكرتير العام للمحافظة ،كما قدم رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس الشكر للقائمين على تنظيم البطولة.





واختتمت البطولة بالمباراة النهائية للرجال بين اللاعبين احمد محمد الشحات لاعب نادي طنطا واللاعب يوسف عمر مختار لاعب وادي دجلة وفاز فيها لاعب نادي طنطا.



