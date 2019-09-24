اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:غادة عادل تثير عاصفة من الجدل بفستان جرئأثارت النجمة غادة عادل عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.بعد تصدرها يوتيوب.. سلوى عثمان: المرأه الصعيدية سر انجذابي لـ بحرحالة من السعادة تعيشها الفنانة سلوى عثمان بعد تصدر أحد مشاهدها فى مسلسل "بحر" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيلتصدر هاشتاج بعنوان إلا الهضبة ترند موقع تويتر خلال الساعات الماضية.وكان جمهور عمرو دياب قد أطلق منذ ساعات هاشتاج إلا الهضبة دفاعا عن نجمهم ردا على هجوم محمد علي عليه في أحد فيديوهاته والتي تناول فيها تعاقدات النجوم المصريين مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.عايشة على المحاليل وطبيب مصري يتابعها .. تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهدكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد إصابتها بوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان احمد فهمي خارج مصر.بعد نفي حملها.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة خضوعها للإجهاضقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالرد على الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا، بشأن حملها ومرضها وتعرضها للإجهاض، وذلك على هامش اللقاءات الصحفية والتلفزيونية التي قامت بها عقب حفلها الذي أحيته ليلة أمس، الإثنين 23 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.