اخبار البرلمان.. 6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة تروج شائعات.. هتدفع ضريبة كام حسب راتبك سنويا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.
6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه المقرر له غدا حجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أكاذيب وشائعات وسيطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهذا الشأن كما انه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصفحات بسبب الترويج لأكاذيب تضر بأمن مصر، إضافة إلى أن المجلس سيتواصل مع شركة جوجل لبحث التعامل ووقف الفيديوهات التحريضية على اليوتيوب.
متحدث البرلمان: خطاب السيسى أمام الأمم المتحدة خارطة طريق لحل أزمات المنطقة
اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة بمثابة خارطة طريق لحل المشكلات والأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والعالم كله، مؤكدا أنه فى مثل هذه الاجتماعات الأممية يتحدث بلسان الدول العربية والأفريقية ويعبر بكل الصدق والأمانة عن آمال وطموحات جميع الشعوب العربية والأفريقية.
اعرف ضريبتك وفقا لإجمالي الراتب سنويا
فى ظل انتشار العديد من الشائعات حول زيادة الضريبة على الدخل أكد وزير المالية على عدم وجود زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وأن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
الداخلية: نحتاج لعملية فنية هندسية تمنع سرقة بالوعات الصرف الصحي
قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، إن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.
بعد الإعلان عن مشروع سحب الجنسية.. برلماني يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية
أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بمشروع قانون لسحب الجنسية من كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس.
بشرى سارة.. مقترح برلماني يطالب بإعفاء هذه الفئة من الضرائب العقارية
طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية، والاكتفاء بالضرائب الأخرى.
بشائر الحكومة للمصريين في الغاز والكهرباء وفرص العمل.. تفاصيل
أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان يتضمن أعمال برنامجها، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، وتناول التقرير جهودها في ملف الطاقة والصحة والاستثمار، وما جنته من وراء الإصلاح الاقتصادي.
6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه المقرر له غدا حجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أكاذيب وشائعات وسيطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهذا الشأن كما انه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصفحات بسبب الترويج لأكاذيب تضر بأمن مصر، إضافة إلى أن المجلس سيتواصل مع شركة جوجل لبحث التعامل ووقف الفيديوهات التحريضية على اليوتيوب.
متحدث البرلمان: خطاب السيسى أمام الأمم المتحدة خارطة طريق لحل أزمات المنطقة
اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة بمثابة خارطة طريق لحل المشكلات والأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والعالم كله، مؤكدا أنه فى مثل هذه الاجتماعات الأممية يتحدث بلسان الدول العربية والأفريقية ويعبر بكل الصدق والأمانة عن آمال وطموحات جميع الشعوب العربية والأفريقية.
اعرف ضريبتك وفقا لإجمالي الراتب سنويا
فى ظل انتشار العديد من الشائعات حول زيادة الضريبة على الدخل أكد وزير المالية على عدم وجود زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وأن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
الداخلية: نحتاج لعملية فنية هندسية تمنع سرقة بالوعات الصرف الصحي
قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، إن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.
بعد الإعلان عن مشروع سحب الجنسية.. برلماني يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية
أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بمشروع قانون لسحب الجنسية من كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس.
بشرى سارة.. مقترح برلماني يطالب بإعفاء هذه الفئة من الضرائب العقارية
طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعفاء أصحاب المصانع من الضرائب العقارية، والاكتفاء بالضرائب الأخرى.
بشائر الحكومة للمصريين في الغاز والكهرباء وفرص العمل.. تفاصيل
أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان يتضمن أعمال برنامجها، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، وتناول التقرير جهودها في ملف الطاقة والصحة والاستثمار، وما جنته من وراء الإصلاح الاقتصادي.