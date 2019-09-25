مصر بلد كبيرة.. المصريون يحولون التحديات إلى قدرات لخلق فرص للاستثمارات

نشر المركز الإعلامي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيديو بعنوان «استثمر في مصر»، فرص الاستثمارات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.





وتضمن الفيديو عرض إنجازات الدولة المصرية في الاستثمارات والمشاريع القومية، ومدى التحديات التي تحولت إلى قدرات لفرص الاستثمارات حقيقية تليق بمكانتها وشعبها.





واستطاعت مصر خلق فرص استثمارات زراعية وسمكية للبناء والتعمير، وحققت مصر بعد استغلالها مساحات كبيرة ونخطط ونبني لتغيير خريطة البلد والاستثمار في مصر والتي بدأت من العاصمة الادارية الجديدة، وحي المال والأعمال الذي يجذب الاستثمار العالمي.





وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أفضل مدينة سياحية أنشئت بأحدث التصميمات العالمية لفتح أبواب جديدة للسياحة، فضلا عن جبل الجلالة لتحويله منتجع سياحي على أعلى مستوى، إضافة إلي محمولات قناة السويس الذي يضم 4 مناطق صناعية ضخمة لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة وتطوير الموانئ.





أنفاق قناة السويس من أهم عناصر الاستثمار في مصر لأنها تقلل زمن عبور السيارات من 5 أيام انتظار الى 20 دقيقة، خاصة أن مشروع قناة السويس كبير ومميز يليق بحجم مصر وموقعها المميز وتاريخها العظيم.، وتم عمل قانون الاستثمار الجديد وانشاء مراكز لخدمة المستثمرين واقامة مناطق استثمارية كبيرة لخلق فرص كبيرة في الاستثمار.



