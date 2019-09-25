شعب يقظ وواعٍ.. أبوالعينين: صدى البلد تعرض الحقائق.. والأرقام تتحدث عن إنجازات مصر.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن الرسالة وصلت وقناة صدى البلد تعرض الحقائق مش الفبركة، مستدركًا: "أنا جاي من اليابان والاتحاد الأفريقي، وعمرنا ما شفنا تقدير لقائد من مختلف الدول بهذا الشكل".





وأضاف "أبو العينين"، في كلمته خلال التغطية الخاصة لفضائية «صدى البلد» من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأرقام تتحدث عن إنجازات مصر، خاصة انخفاض معدلات التضخم إلى 6%، بعد أن كانت 30%، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقظ وواعٍ.



