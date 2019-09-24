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رياضة

رئيس بعثة العربى الكويتى لمسئولى الاتحاد : شكرا على حسن الاستقبال.. والمباراة صعبة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:50 م
أسامة حسين رئيس بعثة
أسامة حسين رئيس بعثة العربى الكويتى
كتب إسلام عوده
قال أسامة حسين رئيس بعثة العربى الكويتى ونائب رئيس النادى إن كرم الضيافة والحفاوة التى تم استقبا بعثة فريقه بها منذ وصولها إلى الإسكندرية أمر ليس غريبا على محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى .

وأضاف رئيس البعثة أن المباراة صعبة بالنسبة لفريق العربى بسبب نتيجة مباراة الذهاب التي جاءت لصالح الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ولكن الفريق الكويتى سيعمل على تصحيح الأخطاء ومحاولة التعويض .

ونفى رئيس البعثة ما تردد عن احتمال حدوث أي تغيير في الجهاز الفني، موضحا أنه بالرغم من تراجع نتائج العربى فى الدورى الكويتى إلا أن المشوار لا يزال طويلا وبمرور الوقت ستتحسن النتائج .

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