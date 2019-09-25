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توك شو

برلماني: ما قدمه السيسي في 5 سنوات لم يتم خلال 30 عاماً

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:44 ص
البرلمان
البرلمان
البهي عمرو
قالت النائبة مارجريت عازر، إنها سعيدة بتواجد المصريين فى نيويورك، مؤكدة أن الجميع فى نيويورك فى احتفالية وذلك بسبب تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نيويورك. 

وأضافت مارجريت عازر خلال حوارها بقناة صدي البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن المصريين فى الخارج يعلمون أن الرئيس السيسي يبني للمستقبل، وأن ما قام به فى 5 سنوات لم يتم فى 30 عاماً.

وأوضحت مارجريت عازر أن الشعب المصري شعب عظيم، ويحب التحديات، وأكدت أن الرئيس السيسي يبني للمستقبل.

وأشارت مارجريت عازر إلى أن الرئيس السيسي يبني مصر الحديثة، وأن الشعب المصري قادر على الحفاظ على أرضه، مؤكدة أن المصريين لن يقبلوا بضياع الهوية المصرية.

وكشف مارجريت عازر أن القناع المزيف وقع من على أوجه الاخوان الارهابيين.

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