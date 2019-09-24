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أخبار البلد

الطيران المدني يكشف: 3 محاور رئيسية للنهوض بالقطاع

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:51 م
وزارة الطيران
وزارة الطيران
نورهان خفاجي
أعلنت وزارة الطيران المدني، خطتها للنهوض بالقطاع بصفة عامة وشركاته التابعة بصفة خاصة، مؤكدة أن خطة الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية لابد من تنفيذها جميعًا بالتوازي مع الإصلاحات. 

وأوضحت وزارة الطيران المدني، أن خطتها تمثلت في مواجهة التحديات، وتحديد الالتزامات، إلى جانب التطوير والتحديث، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا بمحاسبة كل فرد لنفسه، وبذل مزيد من الجهد والعمل والمتابعة المستمرة لتقييم الأداء والنتائج مع ضرورة وضع خطط مستقبلية لما سيتم إنجازه في المرحلة القادمة. 

وشددت الوزارة، على تعزيز روح الترابط والحب والانتماء بين جميع العاملين في مختلف التخصصات وفى المواقع، إلى جانب العمل الجاد، حيث سينعكس ذلك إيجابيًا على قطاع الطيران المدني والعاملين وأسرهم.

وأكدت وزارة الطيران، أن اهتماماتها تصب دائمًا في مصلحة العاملين وأنها تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بالجوانب المادية والاجتماعية والصحية لجميع العاملين تحت مظلة الطيران المدني، حيث تحرص على زيادة الحافز المادي للعاملين وتحسين المستوي المعيشي لهم.

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