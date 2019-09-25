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وثيقة التأمين طوق أمان للمطلقات.. القومي للمرأة: ضمانة طبيعية ترفع الأعباء عن بنك ناصر.. حقوقيون: غير واضحة المعالم والأفضل سرعة الفصل في قضايا الأسرة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
التأمين ضد مخاطر
التأمين ضد مخاطر الطلاق
أمل مجدى
  • دينا حسين: وثيقة التأمين ضد الطلاق ضمانة طبيعية للمطلقة إلى أن يصدر حكم بالنفقة
  • رانيا يحيى: ننادى بسرعة الفصل في قضايا الأسرة
  • رضا الدنبوقي: وثيقة التأمين ضد الطلاق غير واضحة المعالم وبها خلل

تزايدت نسبة الطلاق فى مصر بحيث وصلت الأمور لحالة طلاق كل ثلاث دقائق، ولأن قضايا النفقات بعد الطلاق تأخذ وقتًا طويلًا، فقد كان الحل فى وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق التى أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديمها ضمن مشروع قانون التأمين الموحد، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القرآن.

قالت المحامية دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة الشباب والمسئولة عن مبادرة معًا لنبقى لتأهيل المقبلين على الزواج عن وثيقة التأمين على الطلاق التى تم الإعلان عنها أنه لدينا كارثة حقيقية تحدث بعد الطلاق ممثلة فى النفقة على الأطفال لأن الإجراءات القانونية تأخذ وقت طويل حتى تحصل الزوجة على نفقتها .

أضافت دينا حسين فى أن ذلك غير منطقى لأن الزوجة مسئولة عن أسرة كاملة لن تنتظر الأحكام حتى تنفق، لافتة إلى أن المبالغ التى يعطيها بنك ناصر للمطلقات لا تكفى لإعالتهن.

وأكدت أن الوثيقة مهمة لكن من الضرورى التفكير فى الضمانات حتى لا يكون هناك ثقل على الدولة فيما بعد، كما أنها ستحل مشاكل الأطفال لأنها ضمانة طبيعية إلى أن يصدر قرار من المحكمة بالنفقات .

ونوهت أن الوثيقة سترفع ضغوطاً كبيرة من على بنك ناصر لأن عدد المطلقات كبير، وذلك بسبب عدد الرجال التى لا توفى بالتزاماتها نحو أولادها ويستخدمون النفقات وسيلة للضغط على المطلقة.

قالت دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة ، إن وثيقة التأمين ضد الطلاق فى صالح المرأة لكن الأهم هو آلية التنفيذ.

وأعربت "يحيى" عن رفضها للتعامل مع المرأة على أنها سلعة، وأنه من الضرورى الحفاظ على المرأة ،وإعطائها مبلغ تعول منه أسرتها حتى ترفع قضية نفقة.

وأشارت رانيا يحيى إلى أن وثيقة التأمين شيء إيجابى، لكن يجب أن تكون القيم هى غالبة بحيث يكون لدى الرجل الرغبة والفهم الصحيح بأهمية الحفاظ على البيت.

ولفتت إلى أن قضايا النفقات تأخذ وقتاً، لذلك ننادى بسرعة الفصل فى القضايا خاصة قضايا الأسرة لأنها تخص حقوق البشر.

وفى سياق آخر أكد المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، على دعمه لأى خطوة فى سبيل تمكين المرأة المصرية لافتًا لأن وثيقة التأمين ضد الطلاق غير واضحة المعالم وبها خلل .

أوضح رضا الدنبوقى أن هذه الوثيقة تكون فى حالة الطلاق وهذا شئ لا يمكن تحديده مع الزواج ، وتساءل فى حالة عدم الانفصال أين ستذهب هذه الأموال .

وأشار إلى أنه يجب أن يراعى فيها ظروف الطرفين يسرا وعسرًا، وأن تتناسب مع متطلبات الزوجة، وتغير القوة الشرائية للجنيه.

ولفت إلى أنه يمكن التعويض عن ذلك بإضافة شرط فى عقد الزواج بأنه فى حالة الانفصال يتم تقسيم لثروة المشتركة لتعويض الزوجة عن سنوات الشقاء ومراعاة الأبناء.

لفت إلى أنه من الضرورى أن تكون العدالة نافذة بأن يتم الإسراع فى الفصل فى القضايا الخاصة بالأسرة لتقليل الفجوة بين الجنسين .

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