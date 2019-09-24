ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان: كنت مرشحا لتدريب المنتخب مع حسام البدرى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:52 م
طارق سليمان مدرب
طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق
حسام الحارتي
أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق ، بحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا :" يتعامل بشدة مع من يتهاون التدريبات".

وأكد طارق سليمان خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، أنه كان مرشحا بقوة لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة معلقا :" كنت مرشح بقوة ولكن أصبح الجهاز الفني للمنتخب واضح بشكل صريح ".

وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري على قدر المسؤولية، مشيرا إلى وجود علاقة قوية للغاية تربطه بالمدير الفني للمنتخب الوطني ولكن لم يخضع للاختبارات النهائية معلقا :" حسام البدري على قدر المسؤولية وصاحب الفضل عليا في التواجد داخل النادي الأهلي ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

ضياء السيد: مارتن لاسارتي فشل في تطوير أداء لاعبي الأهلي

طارق سليمان: وجود البدري في منتخب مصر يزيد من فرص وجودي

علاء عبد العال يثير الجدل حول مدرب المنتخب: حسن شحاتة لا يقارن وجلال الأنسب

رسالة خاصة من اتحاد الكرة لـ حسام البدري عقب تعيينه مديرا فنيا لـ منتخب مصر

خلاف حاد بين حسام البدرى واتحاد الكرة بسبب منصب في جهاز منتخب مصر

ترشيحاتنا

تفاصيل خناقة محمد ناصر وأيمن نور ..فيديو

فرصة.. اشتري iPhone XR بـ 5000 جنيه.. تعرف على السر

اخبار الاهلى اليوم 24 - 9 - 2019.. كهرباء أهلاوى فى يناير.. والأحمر يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور

إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ندم داخل الأهلى على رحيل هذا اللاعب

صفعة جديدة لـ جماعة الإخوان يكشفها أحمد موسى ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور