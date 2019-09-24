طارق سليمان: كنت مرشحا لتدريب المنتخب مع حسام البدرى

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق ، بحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا :" يتعامل بشدة مع من يتهاون التدريبات".



وأكد طارق سليمان خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، أنه كان مرشحا بقوة لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة معلقا :" كنت مرشح بقوة ولكن أصبح الجهاز الفني للمنتخب واضح بشكل صريح ".



وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري على قدر المسؤولية، مشيرا إلى وجود علاقة قوية للغاية تربطه بالمدير الفني للمنتخب الوطني ولكن لم يخضع للاختبارات النهائية معلقا :" حسام البدري على قدر المسؤولية وصاحب الفضل عليا في التواجد داخل النادي الأهلي ".

