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رياضة

فالفيردي يكشف حجم إصابة ميسي وسبب تغييره فى لقاء برشلونة وفيا ريال

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:50 م
ميسي أثناء اللقاء
ميسي أثناء اللقاء
أحمد هاني
حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس على ضيفه فياريال بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ولم يستطع ليونيل ميسي قائد برشلونة إكمال المباراة حتى النهاية وخرج متأثرا بإصابة تلقاها في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول في اللقاء الذي عرف فوز فريقه بهدفين لهدف.

وقال فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في تصريحات ما عقب اللقاء: "عندما يحدث أي شيء لميسي ، العالم يتوقف ، ولكن الأمر لا يبدو مقلقًا و خروجه من الملعب اليوم كان إجراءً وقائيًا".

و عن المباراة قال: "أول شيء و هو المعتاد، الفوز وهذا ما حققناه وأعتقد أننا نبلي بلاءً حسنًا في ملعبنا ، و اليوم كانت المباراة صعبة فعشنا بعض اللحظات الغير جيدة في الشوط الأول ، سنرى إن كان يمكننا أن نؤدي بهذا الشكل الجيد خارج ميداننا أيضًا" .

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الرابع من ترتيب الدوري بعد البداية المتعثرة التي قام بها.

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