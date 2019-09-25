اخبار الحوادث.. القضاء الإداري يرفض حظر النقاب.. والجنايات تسجن خاطف الطائرة المصرية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم...
في اخبار الحوادث أنه قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المعروفة بقضية "حظر النقاب"، والتى تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.. للمزيد اضغط هنا
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بدر، بالتنسيق مع إدارة التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب مصنع فلاتر مياه بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع (بدون ترخيص)، وتصنيع مستلزمات فلاتر تنقية المياه (شمعة فلتر) مُستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر "كسر بلاستيك"، ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ (على غير الحقيقة)، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.. للمزيد اضغط هنا.
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه أمرت نيابة العمرانية بحبس 13 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة حقائب المواطنين بمنطقة الطالبية، جهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول نشاط المتهمين وباقي الجرائم التي نفذوها خلال الآونة الأخيرة وأمرت بالتحفظ على 7 دراجات نارية تم ضبطها بحوزتهم.. للمزيد اضغط هنا.
أمرت نيابة العمرانية بحبس 13 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة حقائب المواطنين بمنطقة الطالبية، وجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول نشاط المتهمين وباقي الجرائم التي نفذوها خلال الآونة الأخيرة وأمرت بالتحفظ على 7 دراجات نارية تم ضبطها بحوزتهم.. للمزيد اضغط هنا.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تعود القضية التي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ إلى أواخر مارس عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى، على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص.. للمزيد اضغط هنا.
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه ألزمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، مكتب التنسيق بوقف قرار ترشيح طالب لكلية الصيدلة بجامعة طنطا، وإعادة تنسيقه بترشيحه إلى كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، لحصوله علي الحد الأدنى لمجموع الطب.. للمزيد اضغط هنا.
جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب حبس مستريح 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد "محمود .ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.. للمزيد اضغط هنا.