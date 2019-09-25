اخبار الحوادث.. القضاء الإداري يرفض حظر النقاب.. والجنايات تسجن خاطف الطائرة المصرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تعود القضية التي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ إلى أواخر مارس عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى، على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص..