الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بـ الأمم المتحدة.. ويلتقي زعماء العالم.. فيديو

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شمل خطاب الرئيس التحدث عن أزمات المنطقة كـ "الملف السوري - اليمني - الليبي - الفلسطيني"، كما تحدث الرئيس عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني وسد النهضة.





كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إسبانيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث سيشهد اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع القاهرة ومدريد.



