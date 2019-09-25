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بين الناس

ساعدوني أربي عيالي.. مريضة تناشد وزارة التضامن صرف معاش شهرى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
وسام مختار
ولدت إيمان حسن، ٤٠ عاما، كفيفة، تزوجت في سن السادسة عشرة وأنجبت أربعة أطفال، لكن زوجها هجرها وألقى بها في الشارع هى وأولادها، بعد رفضها ممارسة التسول، ووقف الجيران بجوارها، واستأجروا لها حجرة، لكنها تعجز عن سداد قيمة الإيجار، وهى الآن معرضة للطرد هى وأولادها.

وتناشد وزارة التضامن الأجتماعى مساعدتها وتوفير دخل شهرى للإنفاق على أولادها.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧٤٨٣٤٦٩٣

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