اهم الاخبار.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. صفعات مصرية جديدة لـ الإخوان

نشر موقع صدى البلد، على مدار أمس الثلاثاء عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









وفي اهم الاخبار أنه تجمع عشرات من أعضاء الجالية المصرية في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، احتفاء بمشاركة الرئيس السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.. للمزيد اضغط هنا









كما جاء بـ اهم الاخبار أنه حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة غذاء في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك.. للمزيد اضغط هنا





كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.. للمزيد اضغط هنا





وجاء بـ اهم الاخبار أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيويورك مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.. للمزيد اضغط هنا





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا









كما جاء بـ اهم الاخبار أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء باكستان "عمران خان".. للمزيد اضغط هنا





كذلك في اهم الاخبار أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك مع رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز".. للمزيد اضغط هنا





وفي اهم الاخبار أنه أثارت حلا شيحة غضب جمهورها عبر موقع "إنستجرام"، بعدما ظهرت بفستان أسود عارٍ على غير عادتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.. للمزيد اضغط هنا





كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .. للمزيد اضغط هنا





فشل تلو الآخر وصفعات مصرية جديدة، وأخرى أمريكية تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية التي تحاول بث سمومها من تركيا وقطر.. بدأها المصريون برفضهم دعوات لتجمعات أطلقها المقاول الهارب محمد علي عبر فيديوهاته التي يحاول من خلالها بث الشائعات والأكاذيب، بهدف تأجيج الرأي العام وإثارة البلبلة في البلاد، لتنتشر تلك الدعوات كالنار في الهشيم بين قنوات وحسابات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط، أعقبها فشل كبير في جميع استفتاءات أذرع الإخوان الإرهابية مثل قنوات مكملين والشرق و TRT غير المهنية.. للمزيد اضغط هنا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع أحد أصدقائه، وتأتي سيرة أيمن نور في المكالمة الذي وصفوه بالشاذ والمختل عقليا.. للمزيد اضغط هنا





أثارت النجمة غادة عادل عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا





فشل تلو الآخر وصفعات مصرية جديدة تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية التي تحاول بث سمومها من تركيا وقطر.. فبعد استفتاءات قنوات مكملين والشرق و TRT غير المهنية، والتي حاولت الجماعة من خلالهم الترويج للتظاهرات التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي، وجاءت نتيجتهما برفض النزول، جاءت صفعة جديدة بأياد الشعب المصري أيضا وفشل استفتاء قام به أحد قيادات ومنابر الجماعة الإرهابية وهو مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».. للمزيد اضغط هنا





كما جاء بـ اهم الاخبار أنه اعتاد جمهور النادي الأهلي على التتويج بالبطولات كل عام في جميع المجالات الرياضية وبالأخص كرة القدم، كما اعتاد الفريق الأول للكرة استقبال اصابات عديدة للعديد من الأسباب أبرزها عدم الإعداد البدني الجيد.. للمزيد اضغط هنا



