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بين الناس

مواطنة تشكو تضررها من رفع اسمها من بطاقة التموين دون سبب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة زينب إمام على مصطفى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من رفع اسمها من بطاقة التموين.

وقالت فى رسالتها إنها تم رفع اسمها بحجة أن مرتبها عال وهذا مخالف للحقيقة، حيث إن مرتبها 1770 جنيها فقط لا غير، ورقم البطاقة التموينية "112009828257".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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