مواطنة تشكو تضررها من رفع اسمها من بطاقة التموين دون سبب

استغاثت المواطنة زينب إمام على مصطفى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من رفع اسمها من بطاقة التموين.



وقالت فى رسالتها إنها تم رفع اسمها بحجة أن مرتبها عال وهذا مخالف للحقيقة، حيث إن مرتبها 1770 جنيها فقط لا غير، ورقم البطاقة التموينية "112009828257".



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