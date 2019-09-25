سماء إندونيسيا بالدم.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى الشهير تويتر مقطع فيديو، يظهر سماء إندونيسيا وهي بلون الدم الداكن، وهو الأمر الذى أثار حيرة الرواد فى الساعات القليلة الماضية.





وبحسب بى بى سى، كف أستاذ علوم إجتماعية من جامعة سنغافورة أن سبب تكون اللون الأحمر بفعل جزيئات معينة تتواجد فى الضباب الناتج من الحرائق فى سائر إندونيسيا.





ومن ناحية اخرى أعلنت سيتي نوربايا بكار، وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية أن الحكومة لن تتهاون فى ملاحقة ومعاقبة كل الشركات المتسببة فى تلك الحرائق.





يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية، بعدما أصابت الحيرة والذعر الرواد بفعل اللون الأحمر.







