سودان جديد.. البرديسي: بعد دعوة السيسي.. الخرطوم على أعتاب عهد التنمية

أشاد خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، دعوة الرئيس السيسي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتًا إلى أنها تحمل دلالات عديدة وتعد بمثابة مرحلة فارقة فى تاريخ السودان بعد أوضاعه الجديدة.





وأوضح "البرديسي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المطلب المصري يؤكد عمق علاقات الأخوة بين البلدين ورغبةً محمومةً، في رفع الضيم عن هذا البلد الذي أرهقته عقوبات قاسية زادت من معاناة أهله وطال أمدها، بعد أن جمّدت أنشطته الاقتصادية ومشاريعه التنموية وحرمت أهله حقوقه الأساسية رغم وفرة موارده الطبيعية وثرواته التعدينية.





ولفت "خبير العلاقات الدولية"، إلى أن رغبة مصر قيادة وحكومة وشعبًا في رفع الظلم والجور وكل العوائق التي تقف أمام قطار النهضة والتنمية والتقدم في (سودان جديد)، بعيد عن كل ما كان له علاقة بنظام قديم أنهك أهله وكان موصدًا لكل نوافذ الأمل وأبواب الانفتاح وتبادل المنافع الاقتصادية والتجارية والتنموية مع جيرانه إقليميًا وعالميًا، فمصر ستظل قلب العروبة ونبضها الذي لا يدخر جهدًا في مساعدة أشقائه في كل المناسبات والمحافل.





وأضاف "البرديس"، أن مساندة ودعم مصر للسودان في كل المحافل ، يأتى فى سياق مسؤولية مصر تجاه القارة السمراء بعد رئاستها للاتحاد الإفريقي ودورها في جامعة الدول وموقعها في كل المنظمات الإقليمية والدولية.





وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



